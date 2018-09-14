14 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Женщина застряла в болоте в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Женщина 13 сентября собирала ягоды и заблудилась, застряла в болоте возле деревни Верхний Теребежов Столинского района. В МЧС она позвонила около 18.00. "На поиски выехали спасатели, сотрудники РОВД и военнослужащие пограничной заставы. Около 23.00 женщина была обнаружена тревожной группой пограничников. Медицинская помощь не понадобилась", - рассказали в МЧС.

Спасатели еще дважды 13 сентября выезжали на поиски заблудившихся в лесу людей. Так, в Белыничском районе возле деревни Дручаны заблудилась пенсионерка 1946 года рождения. Она пошла за ягодами сутками ранее и не смогла найти выход самостоятельно. Вызов в МЧС поступил около 14.00, спустя примерно два часа женщина была обнаружена спасателями, она не пострадала.

Еще одна ягодница потерялась в Стародорожском районе в лесу возле деревни Разъезд Фаличи. Женщина 1972 года рождения тоже сама позвонила в МЧС. Не прошло и часа, как ее нашли спасатели.

Спасатели рекомендуют грибникам и ягодникам изучить перед выходом карту местности, взять с собой телефон с навигатором и минимальную аптечку. В МЧС призывают не ходить в лес в одиночку, сообщать родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информировать их, если планы изменились.-0-