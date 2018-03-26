Житель Барановичей хранил дома боеприпасы

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей хранил дома арсенал боеприпасов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

При осмотре жилища неработающего горожанина 1990 года рождения сотрудники шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД обнаружили и изъяли 9 гранат неустановленного образца, а также РГД-33 и Ф-1, два запала к ручным гранатам, два противотанковых снаряда 45 мм, три артиллерийских взрывателя, семь артиллерийских снарядов, в том числе 37 мм, 76 мм и 152 мм, минометную мину, 38 патронов различного калибра к нарезному оружию, не менее 1 кг пороха и др.

Всего за время проведения в Брестской области основного этапа специального комплексного мероприятия "Арсенал" сотрудники милиции изъяли из нелегального оборота 53 единицы неучтенного оружия и 438 боеприпасов. Добровольно в органы внутренних дел граждане сдали 68 единиц незарегистрированного оружия и более 4,8 тыс. боеприпасов.

За нарушения правил оборота оружия к административной ответственности привлечен 31 гражданин, изъято 48 единиц зарегистрированного оружия. По инициативе Каменецкого РОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов взрывчатых веществ) Уголовного кодекса.-0-