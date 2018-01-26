Житель Барановичей приговорен к двум месяцам ареста за нападение на контролера

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи приговорил 22-летнего местного жителя к двум месяцам ареста за нападение на контролера, сообщила БЕЛТА помощник Барановичского межрайонного прокурора Юлия Акулич.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Молодой человек ехал в автобусе, но, по его словам, забыл прокомпостировать талон. Сделал это, когда через несколько остановок в салон зашли контролеры. Один из них сказал пассажиру, что за неоплаченный проезд ему придется заплатить штраф. Нарушитель попытался выйти из транспорта, однако сотрудник преградил ему путь. В ответ фигурант схватил оппонента за грудь, толкнул на сиденье и удерживал руками в области шеи. Коллега потерпевшего сняла потасовку на видеорегистратор. Заметив это, хулиган отпустил контролера, а затем выбежал из автобуса.

Мужчина раскаялся в содеянном, попросил прощения у потерпевшего. Суд признал безбилетника виновным в совершении преступления по ч.1 ст.366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК и назначил ему два месяца ареста.

Приговор не вступил в законную силу.-0-