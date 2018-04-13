Житель Барановичей сбросился с моста

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей спрыгнул с моста и разбился, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел вечером 12 апреля. В 19.00 в дежурную службу милиции поступила информация, что под пешеходным мостом с ул.Доватора на ул. Железнодорожную обнаружен труп мужчины. Вскоре было установлено, что покончил жизнь самоубийством 40-летний горожанин.

Как выяснилось, ранее в этот день для мужчины соседи вызывали скорую помощь, по их мнению, у него началось психическое расстройство. Мужчину доставили в приемный покой больницы, откуда он сбежал и совершил суицид.

Мужчина проживал один, нигде не работал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.-0-