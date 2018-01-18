18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей угрожал бывшей сожительнице учебной гранатой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел днем 17 января по улице Бадака. В Барановичский ГОВД обратилась 30-летняя местная жительница, которая заявила, что к ней в квартиру пытается проникнуть бывший сожитель. На лестничной площадке между бывшими сожителями произошел конфликт. Мужчина 1980 года рождения находился в состоянии опьянения. Уходя, он оставил под дверью квартиры похожий на гранату предмет. Женщина завернула предмет в скотч и выбросила на улицу, после чего вызвала милицию.
Милицейский наряд обнаружил во дворе дома перевязанный скотчем предмет, похожий на гранату.
Из двух домов эвакуировали 31 человека. В течение часа движение транспорта по улице было перекрыто. При обследовании подозрительного предмета саперно-пиротехнической группой в/ч 7404 установлено, что это учебная граната РГД-5.
Мужчина задержан. Проводится проверка.-0-
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