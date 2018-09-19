Житель Барановичского района нашел в огороде снаряд времен войны

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичского района выкопал в огороде боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел 18 сентября в деревне Вызорок. Утром местный житель на приусадебном участке обрабатывал почву. На свежевспаханной земле увидел похожий на боеприпас предмет. О подозрительной находке мужчина сообщил в милицию. На место выехала саперно-пиротехническая группа в/ч 7404, специалисты которой определили, что это 105-мм артиллерийский снаряд времен войны. Боеприпас уничтожен.

В этот же день подобный случай произошел в Ивацевичском районе. На кладбище вблизи деревни Размерки были найдены три 75-мм артснаряда, которые также пролежали в земле более 70 лет. Саперы уничтожили боеприпасы.-0-