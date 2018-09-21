Житель Барановичского района подозревается в жестоком убийстве сожительницы

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе местный житель подозревается в жестоком убийстве сожительницы, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Между 32-летним мужчиной и его возлюбленной 19 сентября произошел конфликт. По его мнению, женщина слишком злоупотребляла спиртными напитками. Свою правоту он решил доказать физической силой, бил руками и ногами. От множественных травм сожительница скончалась на месте. Сам подозреваемый в этот момент был пьян. Он задержан. С его участием проводятся следственные действия.

В этот день в Брестской области произошло еще одно убийство. В одном из садовых товариществ Брестского района было найдено тело 66-летней женщины. Во время осмотра следователь выявил признаки, указывающие на криминальный характер происшествия, на теле погибшей обнаружены множественные телесные повреждения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 31-летний неработающий брестчанин. Ранее с жертвой он знаком не был, мотив действий мужчины выясняется.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Ведутся допросы свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить причины смертей женщин.-0-