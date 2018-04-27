Житель Барановичского района похитил более 200 м железнодорожных рельсов

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе местный житель похитил более 200 м рельсов ведущей к предприятию железной дороги, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился директор ОАО "Торфопредприятие "Колпеница". Правоохранителям он сообщил, что неизвестный с подъездного железнодорожного пути предприятия, проложенного вблизи деревни Волохва, демонтировал и похитил 210 м рельсов. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб на сумму Br4,3 тыс.

Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил неработающий житель агрогородка Русино 1963 года рождения. "Мужчина вместе с двумя подельниками разобрал участок неиспользуемого в течение четырех лет железнодорожного пути, порезал рельсы на куски и сдал в металлолом. За похищенное он выручил Br1 тыс.", - отметили в УВД.

Главный фигурант задержан. Часть похищенного изъята.-0-