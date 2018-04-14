14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Березинского района скупал краденое из хозяйств дизтопливо, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики Березинского РОВД во время общения с населением 13 апреля получили информацию о том, что один из жителей деревни Лешница скупает у работников сельхозпредприятий дизельное топливо. "В ходе оперативно-проверочных мероприятий было установлено, что скупщиком является директор лесозаготовительного частного предприятия. При санкционированном осмотре по месту его жительства в сарае домовладения сотрудники милиции обнаружили 200 л окрашенного топлива", - рассказали в УВД.

По факту незаконной скупки предприимчивому директору грозит административная ответственность, предусмотренная ч.6 ст.12.30 КоАП, максимальный штраф - до 50 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5). "Отдел охраны правопорядка и профилактики Березинского РОВД проводит дальнейшие мероприятия по установлению лиц, сбывавших топливо. Проверка продолжается", - добавили в УВД Миноблисполкома.-0-