Житель Березовского района из ревности прокалывал колеса автомобиля знакомой

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Березовского района из ревности неоднократно прокалывал колеса автомобиля знакомой, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Татьяна Сивицкая.

С заявлением в органы внутренних дел обратилась жительница Березовского района 1974 года рождения. По словам женщины, она неоднократно обнаруживала повреждения на шинах своего автомобиля Hyundai Getz. Кроме того, однажды под стеклоочистителем она нашла анонимную записку с угрозами, которая была написана печатными буквами. Этот случай насторожил женщину.

Спустя время в поле зрения правоохранителей попал 47-летний местный житель - знакомый потерпевшей. Была проведена почерковедческая экспертиза. Согласно заключению эксперта УГКСЭ, рукописный текст выполнен подозреваемым с намеренным изменением своего почерка.

В содеянных действиях мужчина сознался и пояснил, что основная причина, по которой он прокалывал колеса своей знакомой, заключалась в ревности. За совершенные действия ревнивец привлечен к административной ответственности.-0-