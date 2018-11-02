Житель Бобруйска три года промышлял выдачей счет-справок для продажи автомобилей

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин получил Br85 тыс. незаконного дохода за оформление счет-справок для продажи автомобилей, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Этот факт выявили работники Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области. Они установили, что 36-летний бобруйский предприниматель на протяжении 2015-2018 годов выдавал счет-справки для продажи легковых автомобилей без оформления договоров комиссии. При этом владельцы авто сами продавали свои транспортные средства через объявления в газетах и интернете, а также на автомобильных рынках страны.

Сам ИП фактически в процессе купли-продажи не участвовал. Он лишь оформлял счет-справки, что в соответствии с законодательством не может быть отдельным видом предпринимательской деятельности субъектов торговли. Такая норма содержится в подпункте 1.5 пункта 1 указа от 15 октября 2007 года №504 "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств".

В отношении бизнесмена составлен протокол об административном правонарушении. Экономический суд Могилевской области привлек мужчину к ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин (1 БВ равна Br24,5) с конфискацией дохода, полученного от незаконной деятельности.-0-