31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе 58-летний житель Бобруйска застал супругу с другим мужчиной и ударил его ножом, правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел ночью 30 октября на даче в Стародорожском районе. "Поступил звонок от 54-летней жительницы Бобруйска. Она сообщила, что ее муж через окно проник в дом и во время ссоры ударил ножом ее 49-летнего знакомого. Также он угрожал убийством ей самой, после чего скрылся", - проинформировали в УВД.

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На место направился ближайший милицейский наряд. Женщина сообщила правоохранителям, что муж приезжал на своей машине - белом Volkswagen Passat.

С учетом этих данных были проинформированы милицейские наряды соседних со Стародорожским районом Минской области. Кроме этого, дежурная служба УВД связалась с могилевскими коллегами. К поиску оперативно подключились сотрудники Бобруйского и Глусского отделов милиции. Задержан злоумышленник был на автодороге из Старых Дорог в Бобруйск нарядом из трех сотрудников Глусского РОВД.

"После того, как были включены проблесковые маячки и звуковые сигналы, служебный УАЗ обогнал Volkswagen и прижал его к обочине. Находившийся за рулем мужчина сопротивления не оказывал. Было видно, что он эмоционально подавлен, в его кармане находился нож. Стало понятно, что это, скорее всего, орудие совершения преступления. Водителя доставили в Глусский райотдел и вскоре передали приехавшим сотрудникам стародорожской милиции", - рассказали в УВД. Как отметили в управлении, с момента сообщения в милицию о преступлении до задержания прошел 1 час 25 минут.

По предварительной информации, житель Бобруйска мог пойти на преступление из-за ревности. Следователями Старых Дорог в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Мужчина помещен в изолятор временного содержания Стародорожского РОВД.-0-