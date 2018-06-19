Житель Бобруйского района подозревается в заражении ВИЧ-инфекцией сожительницы

19 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В производстве Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении 33-летнего неработающего, ранее неоднократно судимого жителя Бобруйского района, подозреваемого в заражении другого лица по легкомыслию ВИЧ-инфекцией (ч.2 ст.157 УК). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следствием установлено, что подозреваемый с 2006 года состоял на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция, в связи с чем был предупрежден о необходимости соблюдения повышенных мер предосторожности при вступлении в половые контакты, а также об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения. Однако мужчина, проигнорировав данные требования, без использования средств защиты на протяжении трех лет вступал в интимную близость со своей сожительницей. В итоге женщина заражена ВИЧ. О заболевании потерпевшая узнала во время прохождения медосмотра.

"Следствием изъяты и изучаются медицинские документы подозреваемого, а также устанавливаются лица, которые могли быть поставлены подозреваемым в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека", - сказала Оксана Соленюк.-0-