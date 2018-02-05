Житель Борисова обвиняется в подстрекательстве к даче взятки сотрудникам ДФР и ОБЭП

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова обвиняется в подстрекательстве к даче взятки должностным лицам ДФР и ОБЭП, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора Минской области Лариса Пархимович.

Установлено, что 47-летний обвиняемый с сентября по ноябрь 2017 года подстрекал своего знакомого к даче взятки в размере $550 должностным лицам Департамента финансовых расследований. В обмен борисовчанин обещал знакомому, что в отношении него будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проводимой проверки. При этом он убеждал гражданина, что хорошо знаком с сотрудниками Борисовского межрайонного отдела УДФР КГК по Минской области и сможет решить вопросы о прекращении проверки и непривлечении его к уголовной ответственности. В результате неоднократных уговоров и бесед знакомый передал 47-летнему борисовчанину в два этапа денежные средства в сумме $300 и $250.

Кроме того, в январе текущего года обвиняемый путем неоднократных бесед и уговоров подстрекал к даче взятки директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося реализацией продуктов питания и спиртных напитков в Борисове. В отношении него проводилась проверка сотрудниками ОБЭП Борисовского РУВД. Взятка в размере Br1,1 тыс. якобы предназначалась должностным лицам ОБЭП за благоприятное решение вопросов о прекращении проверки и непривлечении директора коммерческой организации к административной ответственности. В результате обвиняемый в январе принял от родственника директора ООО денежные средства в размере Br400, а на следующий день от самого руководителя коммерческой организации остальную часть денег в сумме Br700.

"Следует отметить, что обвиняемый не намеревался передавать указанные денежные средства сотрудникам ДФР и ОБЭП, а присвоил и распорядился ими по собственному усмотрению", - отметила Лариса Пархимович.

Предварительное следствие по уголовному делу осуществляется следственным управлением УСК Беларуси по Минской области.

Прокуратура Минской области санкционировала заключение под стражу неработающего жителя Борисова.

Ответственность за подстрекательство к даче взятки повторно предусмотрена ч.5 ст.16, ч.2 ст.431 УК. В случае признания судом неработающего борисовчанина виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.-0-