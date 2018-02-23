23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова обвиняется в жестоком убийстве своей бабушки и покушении на убийство ее знакомой, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Женщину 1930 года рождения, хозяйку частного домовладения в Борисове, без признаков жизни обнаружили родственники в августе 2017 года. По заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле пенсионерки были множественные телесные повреждения, которые образовались не менее чем от сорока травматических воздействий. Позже была установлена причастность к совершению противоправных действий ее внука. Оказалось, что 45-летний неработающий мужчина, имеющий погашенную судимость, проживал на этом участке, только в другой половине дома.

Расследование установило, что 87-летняя потерпевшая последнее время проживала у родственников. Накануне она попросила свою 78-летнюю знакомую помочь ей забрать некоторые вещи из дома. Пока пенсионерки разговаривали во дворе, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ходил без одежды по участку. Когда женщины сделали ему замечание, тот стал грубить, а после избивать их. Угрожая расправой, насильно затолкал в дом и запретил выходить. Всю ночь избитые женщины просидели в комнате, утром одна из них смогла убежать. Ей своевременно оказали медпомощь. Избитую хозяйку обнаружили мертвой через два дня в сарае.

На протяжении расследования мужчина давал противоречивые показания. Для его изобличения провели следственные эксперименты, проверки показаний на месте, допросили свидетелей, проанализировали результаты экспертиз. Как показала психолого-психиатрическая экспертиза, мужчина отдавал отчет своим действиям.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-