Житель Борисова приговорен к 18 годам за жестокое убийство сожительницы

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый в жестоком убийстве жительницы Борисова приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.
Трагедия произошла в феврале. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанес своей сожительнице в область головы, шеи, туловища и конечностей не менее одного удара ножом, не менее шести ударов топором, а также избил ее другими предметами. От тяжких телесных повреждений женщина скончалась.
Обвиняемого признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Он пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-
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