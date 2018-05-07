7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова заказал через интернет чай, который оказался наркотиком. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в милиции, 4 мая скорая с подозрением на отравление психоактивными веществами доставила в больницу мужчину - ему стало плохо на пл.Калинина в столице. "При осмотре личных вещей у госпитализированного 32-летнего жителя Борисова было обнаружено больше 10 г порошка зеленого цвета. Проведенная в Центральном аппарате ГКСЭ экспертиза показала, что это наркотическое средство - митрагинин", - рассказали в ГУВД.

Как пояснил мужчина, вещество он заказал на украинском сайте по продаже этнических чаев. Покупку оплатил онлайн, и она пришла к нему по почте. Порошок он разбавлял водой и принимал внутрь. Плохо ему стало не сразу, а спустя какое-то время - когда он приехал в Минск.

Ранее к уголовной ответственности борисовчанин не привлекался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-