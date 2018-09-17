Житель Борисовского района приговорен к 16 годам колонии за убийство отца

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд приговорил жителя Борисовского района к 16 годам лишения свободы за убийство отца, совершенное с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии усиленного режима. В отношении обвиняемого применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

В конце января в деревне Большая Ухолода Борисовского района в квартире был обнаружен 64-летний мужчина без признаков жизни. Причастным к преступлению оказался сын погибшего - неработающий мужчина, имеющий снятую и погашенную судимость, который проживал вместе с отцом. Следователи выяснили, что конфликт произошел из-за пропажи денег. Накануне сын оставил Br10 на холодильнике. Когда узнал о том, что их взял отец, сильно разозлился и стал бить его, ударив не менее 25 раз. Потерпевший скончался на месте.-0-