28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Браслава выращивал в своей квартире коноплю. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Сотрудники группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми, отдела уголовного розыска РОВД и отдела Департамента охраны по месту жительства задержали неработающего мужчину, который в своей квартире оборудовал специально приспособленное помещение для выращивания конопли. У него изъято 107,5 г высушенной марихуаны, куст этого растения и оборудование. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.
Кроме того, в Гродно задержаны неработающие местные жители, у которых обнаружено и изъято 19,5 г психотропного вещества мефедрон. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Один молодой человек ранее был судим за кражу, второй - за хулиганство.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4217 BYN
|2.414 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9464 BYN
|1.947 BYN
|1.95 BYN
|RUB
|3.4046 BYN
|3.385 BYN
|3.4 BYN