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Житель Браслава выращивал в своей квартире коноплю

Происшествия 28.03.2018 | 10:07
Фото из архива
Фото из архива
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28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Браслава выращивал в своей квартире коноплю. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми, отдела уголовного розыска РОВД и отдела Департамента охраны по месту жительства задержали неработающего мужчину, который в своей квартире оборудовал специально приспособленное помещение для выращивания конопли. У него изъято 107,5 г высушенной марихуаны, куст этого растения и оборудование. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.

Кроме того, в Гродно задержаны неработающие местные жители, у которых обнаружено и изъято 19,5 г психотропного вещества мефедрон. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Один молодой человек ранее был судим за кражу, второй - за хулиганство.-0-

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Теги
Браслав, МВД, наркотики
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