23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Браславского района предстанет перед судом за организацию незаконной миграции, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным следствия, мужчина в 2014 году уже был судим за организацию незаконной миграции. Тогда ему назначили пять лет лишения свободы. По амнистии из мест лишения свободы он освободился в апреле 2016-го. Сразу после этого продолжил заниматься организацией незаконной миграции иностранных граждан транзитом через Беларусь из Афганистана и России в страны Европы. Используя меры конспирации, он сопровождал иностранцев в пограничную зону и оказывал помощь в незаконном пересечении госграницы Беларуси.

В частности, в октябре 2016 года сотрудники органов внутренних дел пресекли попытку обвиняемого организовать выезд 16 иностранных граждан в приграничную зону. Прибывшие из Москвы на четырех легковых автомобилях иностранцы, а также обвиняемый и его подельники были задержаны в Поставском районе Витебской области.

После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от органа уголовного преследования. Поскольку местонахождение не было установлено, его объявили в розыск. Летом 2017 года задержали в Москве и экстрадировали в Беларусь.

Следствие предъявило ему обвинение по пяти фактам организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.371-1 УК). После предъявления обвинений мужчина отказался от дачи показаний. Однако ознакомившись с материалами дела, в содеянном раскаялся.

Предварительное расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и направления в суд.-0-