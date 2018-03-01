Житель Бреста осужден на 9 лет за попытку провоза психотропов через границу

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста приговорен к 9 годам колонии за незаконное перемещение через государственную границу особо опасного психотропного вещества в крупном размере, сообщили БЕЛТА в прокуратуре области.

Неработающий 27-летний брестчанин был задержан в пункте пропуска "Варшавский мост" 27 ноября 2017 года. Мужчина следовал из Польши на личном автомобиле. Во время процедуры таможенного досмотра он попытался избавиться от спрятанного в кармане брюк белого свертка. Оттолкнув инспектора, водитель попытался выбежать из служебного помещения. При его задержании сотрудники таможни вынуждены были применить физическую силу и спецсредства. Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, в свертке находилось 50,97 г особо опасного психотропного наркотического вещества, не используемого в медицинских целях. Данное количество вещества рассчитано на 350-400 разовых доз. При обыске по месту жительства задержанного правоохранители также обнаружили наркотические средства.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. Он сообщил, что наркотики из Польши через границу перемещал с целью сбыта и получения за это вознаграждения в размере $250.

Приговором суда Московского района Бреста от 28 февраля брестчанин признан виновным по ч.1, 3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-