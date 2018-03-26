Житель Бреста пытался обменять фальшивые $600

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Бреста задержали при попытке обмена фальшивых $600, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел 25 марта в 15.15 в одном из обменных пунктов областного центра. По тревожному сигналу кассира туда прибыл наряд Департамента охраны. Неработающий 35-летний брестчанин предъявил для обмена 6 купюр достоинством $100 каждая. На всех банкнотах 2006 года выпуска были одинаковые клише с признаками подделки.

Согласно заключению эксперта, купюры изготовлены способом электрофотографии. Со слов мужчины, он приобрел их 23 февраля в обменном пункте валют в Варшаве и не знал, что банкноты поддельные. По месту жительства брестчанина проведен обыск, ничего не изъято. Отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.221 (изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной валюты) УК.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!