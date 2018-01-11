Житель Бреста разбился, упав с моста в Мухавец

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста разбился, упав с моста в реку Мухавец, сообщили БЕЛТА в областном совете ОСВОД.
Несчастный случай произошел сегодня около 11 часов утра на мосту в районе бульвара Шевченко. На глазах у проходившей рядом женщины пожилой мужчина, облокотившись о перила моста, вначале сильно наклонился вперед, а затем упал вниз, при этом сильно ударившись о воду. О случившемся были незамедлительно проинформированы милиция и спасатели. Менее чем через 10 минут водолазы-спасатели подняли мужчину с поверхности воды. Совместными усилиями с сотрудниками МЧС до прибытия медиков на спасательной станции №1 проводились реанимационные мероприятия.
Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи около часа пыталась вернуть пострадавшего к жизни. Однако все усилия оказались тщетны. Мужчина умер в реанимобиле. Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 66-летний житель Бреста. Был это несчастный случай или суицид - установит проверка.-0-
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