27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Брестского района хранил дома незарегистрированное оружие и боеприпасы, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В Брестское РОВД обратился житель деревни Орхово и заявил, что находящийся в его доме сын угрожает ружьем. На место выехала следственно-оперативная группа. Со слов мужчины, около двух недель назад к нему в гости приехал из Бреста сын. Родственники периодически употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Отец вызвал милицию с целью припугнуть сына. Правоохранители же нашли оружие, принадлежавшее хозяину дома.

"Насторожило, что при звонке на линию 102 мужчина очень подробно описал оружие, поэтому было принято решение провести осмотр дома и хозяйственных построек, расположенных на территории участка. В результате были обнаружены и изъяты незарегистрированное охотничье ружье 1948 года выпуска, патроны, а также незарегистрированный обрез охотничьего ружья 1952 года выпуска, сдвоенный ствол охотничьего ружья, гильзы, порох и пыжи", - сказал заместитель начальника Брестского РОВД Сергей Ходас.

По этому факту проводится проверка, изъятые оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу.-0-