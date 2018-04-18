Житель Брестского района перевозил в машине беспилотник и партию сигарет

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Брестского района перевозил в машине беспилотник и крупную партию сигарет, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 15 апреля в д. Орлянка Малоритского района. Около десяти часов утра внимание сотрудников ДПС "Буг" ГАИ УВД Брестского облисполкома привлек автомобиль "БМВ Х5". За рулем транспортного средства оказался неработающий житель д. Томашовка Брестского района 1985 года рождения. В автомобиле правоохранители обнаружили беспилотный летательный аппарат неустановленной марки, внешне схожий с квадрокоптером, и 750 пачек сигарет белорусского производства. Предварительно стоимость табачных изделий составила Br750.

Предполагается, что летательный аппарат мог использоваться для переброски сигарет через границу. Автомобиль и груз изъяты. Малоритский РОВД проводит по факту проверку.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома