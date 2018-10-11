Житель Брестского района получил 20 лет колонии за провоз через границу крупной партии гашиша

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Ленинского района Бреста сегодня огласили приговор по громкому делу о перемещении через границу крупной партии гашиша, сообщила БЕЛТА помощник прокурора города Наталья Шостачук.

Обвиняемым по делу проходил 28-летний житель Брестского района. Молодого человека задержали 11 апреля в пункте пропуска "Домачево" при попытке ввоза в Беларусь 92 кг гашиша. Наркотик был обнаружен в тайнике автомобиля. Позднее в другом автомобиле правоохранители изъяли еще 318 кг гашиша в брикетах. Согласно материалам уголовного дела, опасное наркотическое средство ранее было незаконно перемещено через таможенную границу ЕАЭС. Мужчина действовал в составе транснациональной организованной преступной группы.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч.3 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств повторно в крупном размере организованной группой) и ч.4 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой) УК. По совокупности совершенных преступлений назначен максимальный размер наказания в виде 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.-0-