Житель Дрогичинского района украл у односельчанина награды Великой Отечественной войны

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе мужчина украл у односельчанина награды Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома.
Неработающий 27-летний житель деревни Воловель забрался в летнюю кухню дома своего односельчанина, живущего в Бресте. Оттуда он похитил 40 кв.м утеплителя, 24 полиэтиленовых мешка, а также польстился на 12 наград времен войны, среди которых были орден Отечественной войны, медали "За взятие Берлина" и "За взятие Варшавы". Все это злоумышленник предлагал купить местным жителям, которые и позвонили в милицию.
Правоохранители задержали сельчанина. Часть похищенного он продал, но на раритетные награды не успел найти покупателей. Медали отца-ветерана возвращены законному владельцу.
Дрогичинским районным отделом Следственного комитета в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.-0-
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