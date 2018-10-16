Житель Глубокского района ограбил на улице двух пенсионерок

16 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жителя Глубокского района задержали за ограбление двух пенсионерок в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Первый инцидент произошел вечером 14 октября. Пожилая женщина шла в магазин, в какой-то момент ее кто-то толкнул и вырвал сумку из рук. Примет грабителя пенсионерка не запомнила и сообщила о случившемся в милицию лишь минут через сорок. Из-за упущенного времени сразу задержать вора не удалось.

Утром 15 октября по похожему сценарию произошло нападение на 77-летнюю женщину в другом конце Витебска на безлюдной улице. Мужчина вырвал сумку, отбежал несколько метров в сторону, забрал деньги и скрылся. Потерпевшая сразу сообщила об инциденте милиционерам и описала приметы нападавшего. Буквально в 500 м от места происшествия подозреваемый в грабеже 42-летний житель Глубокского района был задержан мобильной группой департамента охраны.

"Мужчина неоднократно судимый, в том числе за совершение корыстных преступлений. Правоохранителями будет проверена его причастность к иным схожим преступлениям", - сказала Ольга Шкуратова.-0-