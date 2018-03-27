Житель Гомельского района организовал дома лабораторию по изготовлению амфетамина

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля выявили в Гомельском районе лабораторию по изготовлению амфетамина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В поселке Янтарный Гомельского района оперативники наркоконтроля остановили "Опель", за рулем которого находился 30-летний житель деревни Лопатино. В салоне машины милиционеры обнаружили и изъяли порошкообразное вещество общей массой 0,7862 г. Экспертиза показала, что изъятая субстанция содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, - амфетамин.

"При дальнейших оперативных мероприятиях было установлено, что мужчина организовал по месту жительства лабораторию, где варил по собственно разработанному рецепту амфетамин с использованием посуды и емкостей, предназначенных для химического синтеза наркотических средств из прекурсоров. Сырье для производства наркотика доставлялось из России. Готовый синтетический наркотик мужчина намеревался сбывать потребителям", - прокомментировал Виталий Пристромов.

В ходе осмотра места жительства обнаружены и изъяты лабораторное оборудование и прекурсоры: металлический штатив, серная и азотная кислота, растворители, стеклянные емкости и посуда, полимерные емкости с продуктами отходов изготовления амфетамина, электрическая плитка, резиновый коврик с прекурсорами, пинцет, электронные весы. Также найдена мерная емкость, на поверхности которой обнаружено порошкообразное вещество, содержащее в своем составе амфетамин.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Беларуси.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома