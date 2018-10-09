Житель Горок оказывал незаконные услуги по перевозке зерна из России

9 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Факты незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в крупном размере, выявили работники Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УДФР КГК по Могилевской области Сергей Соловьев.

Житель Горок с августа 2017 года по март 2018 года занимался перевозкой зерна из России в Беларусь без наличия лицензии на международные перевозки грузов, получив при этом доход в Вr8,5 тыс. С целью возмещения незаконно полученного дохода наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью Вr20 тыс.

Горецкий районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Беларуси. Ведется предварительное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа.-0-