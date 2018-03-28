Житель Гродненского района пытался втянуть несовершеннолетнюю в проституцию

28 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Гродненского района стал фигурантом уголовного дела за попытку вовлечь в проституцию несовершеннолетнюю. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В социальных сетях молодой человек нашел кандидатуру: девушка из Гродно дала согласие на работу. После этого он подыскал клиента. Однако девушка вдруг отказалась от сомнительного заработка.
"Во время оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками милиции, в поле зрения и попал данный гражданин. Правоохранители пообщались с девушкой, которой молодой человек предлагал подзаработать, и она рассказала все обстоятельства дела. Как выяснилось, ей еще не исполнилось восемнадцати лет", - отметили в пресс-службе УВД.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171-1 (вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией). В прошлом у молодого человека не было проблем с законом.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4176 BYN
|2.412 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9511 BYN
|1.949 BYN
|1.95 BYN
|RUB
|3.3895 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN