Житель Гродненской области лишился "Мерседеса" за подделку VIN-номера

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродненской области привлечен к уголовной и административной ответственности за подделку VIN-номера автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую региональную таможню.

Будучи в состоянии наркотического опьянения мужчина пытался ввезти на территорию Евразийского экономического союза автомобиль с перебитым VIN-номером. Он следовал из Польши через пункт пропуска "Берестовица" на автомобиле "Мерседес". При проведении таможенного контроля гродненские таможенники предположили возможное видоизменение VIN-номера, поэтому отправили авто на экспертизу.

По заключению эксперта Гродненского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз, заводской идентификационный номер автомобиля марки "Мерседес" удален, а вместо него вварен фрагмент панели аналогичной формы с нанесением иного номера. Водитель видоизменил номер кузова для ввоза машины на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей.

За подделку и уничтожение идентификационного номера мужчина привлечен судом Берестовицкого района к уголовной ответственности в соответствии с ч.1 ст.381 УК. За управление автомобилем в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, он лишен права управления сроком на три года. Кроме того, незаконно перемещаемый автомобиль конфискован.-0-