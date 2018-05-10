10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно перечислил мошенникам в Нигерию $900 за несуществующий товар, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Жертвой факта мошенничества стал 24-летний житель Гродно, который решил приобрести игровую приставку.
"Продавец из Африки выставил куда более низкую цену по сравнению с остальными предложениями в интернете, чем и вызывал интерес молодого человека. Он сразу перевел в Нигерию $900 за несколько единиц товара, но приставок так и не дождался", - отметили в пресс-службе УВД.
Возбуждено уголовное дело.-0-
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