10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно перечислил мошенникам в Нигерию $900 за несуществующий товар, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Жертвой факта мошенничества стал 24-летний житель Гродно, который решил приобрести игровую приставку.

"Продавец из Африки выставил куда более низкую цену по сравнению с остальными предложениями в интернете, чем и вызывал интерес молодого человека. Он сразу перевел в Нигерию $900 за несколько единиц товара, но приставок так и не дождался", - отметили в пресс-службе УВД.

Возбуждено уголовное дело.-0-