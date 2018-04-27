Житель Гродно перевел Br1,7 тыс. за несуществующие биткоины

27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно перевел мошенникам Br1,7 тыс. за несуществующие биткоины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек 1996 года рождения решил вложить сбережения в криптовалюту. Продавца нашел в одной из групп в популярном мессенджере. Он перевел Br1 тыс. на счет в банке за покупку биткоинов, однако валюту так и не дождался.

Вскоре гродненец попытался вновь приобрести криптовалюту. В той же группе нашел второго продавца, перечислил ему на веб-кошелек свыше Br700, но биткоины не получил.

"По данным фактам проведена проверка, на основании которой сделан вывод о наличии в действиях неустановленных лиц, получивших денежные средства, состава уголовно наказуемого деяния - мошенничества. Личности преступников устанавливаются", - отметили в пресс-службе УВД.

В милиции отметили, что при желании участвовать в обмене криптовалют необходимо изучить механизмы проведения блокчейн-транзакций, имеющиеся способы обеспечения безопасности при их осуществлении. Также стоит выбирать лишь проверенных контрагентов для сделок, личность и деловая репутация которых не вызывают подозрений. Но и при этом не надо не терять бдительность.-0-