11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно получил более Br1,3 млн дохода от незаконных сделок с недвижимостью. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В ходе предварительного расследования установлено, что в 2004-2017 годах неработающий 52-летний мужчина путем обмана и злоупотребления доверием завладевал денежными средствами и объектами недвижимости граждан и организаций Гродно и Гродненского района. Тем самым он причинил физическим и юридическим лицам имущественный вред на общую сумму более Br877 тыс. (в особо крупном размере).

Чтобы получить незаконный доход, обвиняемый без регистрации в установленном порядке подыскивал в городе и районе здания, квартиры, незавершенные законсервированные капитальные строения, земельные участки и приобретал их. Все сделки заключались от имени других людей. После различных ремонтно-строительных работ приобретенные либо возведенные на земельных участках объекты недвижимости обвиняемый реализовывал по коммерческим ценам. Доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, превысил Br1 млн 375 тыс.

Житель Гродно обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве в особо крупном размере, причинении имущественного вреда без признаков хищения и использовании заведомо подложных документов.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Гродненской области.

После проверки материалов областная прокуратура направила дело в суд. Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-