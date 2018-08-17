17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно повесил свою собаку из-за ее агрессивного поведения. Такая информация размещена на сайте УВД Гродненского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в микрорайоне Грандичи. "По словам гражданина, его дворовая собака начала вести себя агрессивно. Конечно же, если человек посчитал, что животное представляет опасность, то нужно было обратиться в специальные службы. Но мужчина поймал пса и повесил на дереве. Спустя несколько дней мертвую собаку обнаружили местные жители и сообщили в милицию", - рассказали в УВД.

Милиционеры установили личность мужчины, проводится проверка. Жителя Гродно могут привлечь к уголовной ответственности.-0-