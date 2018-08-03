3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно с ножом напал на любовника жены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

На больничную койку в тяжелом состоянии попал житель областного центра 2000 года рождения. Он стал жертвой ревнивца.

"Житель Гродно 1999 года рождения узнал, что жена ему изменяет. Под предлогом обсудить эту ситуацию молодой человек назначил встречу любовнику супруги и во время разговора пустил в ход нож, который взял с собой", - рассказали в милиции.

Желание разобраться с обидчиком таким образом было не спонтанным. Незадолго до встречи злоумышленник позвонил матери потерпевшего и сообщил, что ее сын домой не придет.

Инцидент произошел на лестничной площадке дома, где проживает жертва. Мать сына предупредить не успела.

К счастью, жизнь потерпевшего вне опасности. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По статье "умышленное причинение тяжкого телесного повреждения" возбуждено уголовное дело.-0-