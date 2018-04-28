Житель Ивацевичского района хранил в сарае винтовку Мосина

28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивацевичского района подозревается в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В хозпостройке во дворе дома жителя деревни Серадово 1967 года рождения сотрудники милиции обнаружили и изъяли винтовку Мосина образца 1891-1910 годов, калибра 7.62, которая является нарезным огнестрельным оружием. Кроме того, у сельчанина был обнаружен и изъят вкладной стволик к охотничьим ружьям калибра 16 мм, изготовленный самодельным способом под промежуточные патроны калибра 7,62х39 мм, являющийся частью огнестрельного оружия. По заключению эксперта, обе находки пригодны для стрельбы.

Примечательно, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление. В отношении него Ивацевичский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, совершенные повторно) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-