17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивацевичского района открыл стрельбу по сотрудникам милиции, сообщил корреспонденту БЕЛТА очевидец происшествия. Данный факт подтвердили в МВД.

По словам очевидца, происшествие случилось сегодня в деревне Бобровичи Телеханского сельсовета. Мужчина, который проживает с престарелой матерью, вел себя неадекватно и агрессивно. Когда участковый с помощником появились во дворе дома, мужчина без предупреждения открыл по ним огонь.

"Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия в Ивацевичском районе, где в одном из дворов деревни Бобровичи был убит участковый инспектор милиции 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, - ранен и в настоящее время госпитализирован. По предварительным данным, 57-летний неработающий житель деревни Бобровичи, когда к нему пришли участковые, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов", - проинформировали в Следственном комитете.

В настоящее время сельчанин забаррикадировался дома, отказывается сдаться и угрожает продолжением стрельбы. Как рассказали в МВД, на месте спецоперации работает руководство Министерства внутренних дел, Следственного комитета, следственно-оперативная группа. По данным ведомства, инцидент произошел около 12.00 при осуществлении мероприятий по проверке законности хранения оружия у населения. "Сотрудниками Ивацевичского РОВД проводился рейд в д.Бобровичи. При подходе к дому местного жителя, у которого по информации правоохранителей могло иметься незарегистрированное охотничье ружье, мужчина внезапно открыл огонь на поражение по милиционерам", - рассказали в МВД.-0-