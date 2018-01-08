8 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивьевского района обменял пенсионеру $200 на фальшивые евро. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
План в голове 40-летнего махинатора возник, когда он увидел в квартире собутыльника сувенирную купюру номиналом в 200 евро. Взяв деньги, мужчина направился к пенсионеру 1954 года рождения, которому был должен небольшую сумму в белорусских рублях.
"Он сказал, что пришел отдать долг в Br20. При этом отметил, что курс евро высокий, поэтому в качестве компенсации разницы забрал у пенсионера $200", - рассказали в пресс-службе УВД. Афера вскрылась быстро, махинатор стал фигурантом уголовного дела.-0-
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