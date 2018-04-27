27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивьевского района отдал долг сувенирной банкнотой в 200 евро, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В конце марта в Ивьевский РОВД с заявлением обратилась 85-летняя жительница одной из деревень района. Она рассказала, что одолжила Br100 37-летнему односельчанину, он долго не возвращал их. Впрочем, узнав о намерении пенсионерки обратиться в милицию, должник принес ей купюру достоинством в 200 евро. В качестве сдачи попросил еще Br100. Его купюра оказалась сувенирной.

Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.209 УК (мошенничество). Подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

"Купюра изъята и признана вещественным доказательством. Производителем на ней нанесены надписи "Не является платежным средством", "Сувенир". В целях возмещения причиненного потерпевшей ущерба на имущество подозреваемого наложен арест", - отметил Сергей Шершеневич.

Учитывая, что жертвами подобных преступлений все чаще становятся пожилые граждане, следователи напоминают о необходимости позаботиться о престарелых родителях. Следует рассказать им о мерах безопасности, не оставлять на долгое время без присмотра. Чтобы не стать жертвой мошенников, следователи советуют избегать сделок с иностранной валютой вне банковских учреждений. Не стоит одалживать и менять деньги незнакомым лицам, а также приобретать с рук промышленные и продовольственные товары. О любых подозрительных лицах и совершенных ими действиях незамедлительно нужно сообщать в правоохранительные органы.-0-