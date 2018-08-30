Житель Каменца организовал в квартире производство стероидов

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми пресекли незаконную деятельность жителя Каменца по изготовлению анаболических стероидов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Незаконное производство 23-летний местный житель организовал в своей квартире многоэтажного дома. В жилище была смонтирована герметичная камера, в которой размещалось химическое оборудование и станок по разливу и запаиванию готового продукта в ампулы.

Сотрудники милиции изъяли оборудование, а также около 1000 готовых ампул со стероидами. Ранее в поле зрение правоохранителей молодой человек не попадал.

По факту проводится проверка, назначены экспертизы.-0-