Житель Клецка приговорен к 17 годам за убийство знакомой

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Клецка приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство знакомой в общежитии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Приговор по делу вынес Миноблсуд. Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, совершенном с особой жестокостью. Отбывать наказание мужчина будет в колонии усиленного режима.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в Верховный суд.

Тело женщины с признаками криминального характера 19 ноября 2017 года обнаружил в блоке общежития брат. Он приехал по звонку от соседей, которые сообщили, что у него в комнате разбито окно. Следователи выяснили, что обвиняемый и умершая были в близких отношениях. Накануне они проводили вместе время и пили спиртное в комнате общежития, ключи от которой женщина взяла у родственника. По данным следствия, мотивом преступления стала внезапно возникшая ссора. В результате мужчина жестоко избил знакомую и нанес ей множество ударов ножом. После он разбил окно и, убегая, выбросил нож.-0-