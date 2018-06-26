Житель Кричевского района погиб при попытке кражи дизтоплива

26 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Кричевским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели жителя д.Калинино Кричевского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Двое работников сельхозпредприятия Кричевского района, 1970 и 1974 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили похитить из топливного бака комбайна дизтопливо. С этой целью они на мехдворе хозяйства попытались подсунуть бревно под колесо комбайна, чтобы наклонить его. Однако бревно выскочило и ударило одного из мужчин по голове. Напарник, увидев, что подельник упал, испугался и скрылся с места происшествия.

Сообщение в скорую помощь поступило от диспетчера предприятия. Пострадавший был госпитализирован в Кричевскую районную больницу. Несмотря на то, что врачами была оказана необходимая медицинская помощь, спасти мужчину не удалось.

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашивается второй участник происшествия, а также работники и должностные лица сельскохозяйственного предприятия. Особое внимание уделяется изучению причин и условий, способствовавших произошедшему", - сказала Оксана Соленюк.-0-

Фото УСК по Могилевской области