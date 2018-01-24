Житель Крупок подозревается в подделке документов для льготного кредита

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Крупок подозревается в изготовлении подложных документов для получения льготного кредита на ремонт своего дома, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Крупским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. "По данным следствия, 29-летний мужчина изготовил подложные справки о доходах и месте работы. На основании предоставленных в райисполком документов его включили в список на получение льготного кредита для капитального ремонта жилых помещений, - проинформировала Татьяна Белоног. - Подлинность предоставленных мужчиной в банк документов вызвала у сотрудников сомнение, и соответствующая информация поступила в правоохранительные органы".

По результатам проведенной проверки действия мужчины следствием квалифицированы по ч.1 ст. 380 УК (изготовление, использование либо сбыт поддельных документов).

Сейчас в рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, проводится осмотр изъятых документов, на имущество фигуранта наложен арест.-0-