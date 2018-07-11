Житель Лидского района дважды обокрал родственников и поджег их дом

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гродненской области завершило расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Березовки Лидского района, обвиняемого в совершении нескольких преступлений. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Основанием для предварительного расследования послужил поджог частного дома в Березовке ночью 18 марта. Проснувшиеся от запаха дыма владельцы дома потушили горевшие в кухне предметы интерьера. После этого обнаружили пропажу $1,1 тыс., более Br160, мобильного телефона, женской сумки с банковскими карточками и иным имуществом. Сгореть все это не могло. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы.

При осмотре места происшествия следователи и эксперты обнаружили и изъяли предметы, которые свидетельствовали об умышленном поджоге. Специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области во время пожарно-технической экспертизы установили, что причиной возникновения пожара явились два изолированных друг от друга очага. "Была установлена личность подозреваемого - это 19-летний неработающий родственник хозяев дома. Следователи выяснили, что молодой человек проник в жилище через незапертые двери. Чтобы скрыть кражу и совершить убийство спавших родственников, он поджог тюлевую занавеску на окне. После убедился, что загорелись другие предметы интерьера кухни, и скрылся", - рассказал Сергей Шершеневич.

Похищенные деньги и иные ценности были обнаружены при обыске в его квартире, возвращены потерпевшим. Размер материального ущерба, причиненного в результате поджога, составил более Br1,1 тыс. "Выясняя обстоятельства преступлений, следователи дополнительно выявили еще один эпизод: 9 января с помощью запасного ключа он проник в тот же дом родственников, похитил из кухни портмоне с 37 тыс. российских рублей", - сообщил Сергей Шершеневич.

По результатам расследования уголовного дела с учетом имеющейся судимости за кражу жителю Лидского района инкриминировано совершение двух эпизодов похищения имущества с проникновением в жилище (ч.2 ст.205 УК); покушения на убийство двух лиц, совершенного общеопасным способом, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление (ч.1 ст.14, п.п.1, 5, 6, 8 ч.2 ст.139 УК); покушения на умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенного общеопасным способом и повлекшего причинение ущерба в особо крупном размере (ч.1 ст.14, ч.3 ст.218 УК).

Обвиняемый находится под стражей. По результатам проведения психиатрической экспертизы он признан способным сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-