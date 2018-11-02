Житель Лиды разбил угнанный автомобиль

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды угнал автомобиль и разбил его, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Лидчанин 1995 года рождения ночью на одной из улиц нашел старенькую "Ауди 100", которую сумел не только вскрыть, но и завести, рассказали в милиции. Впрочем, угонщик вскоре попал в ДТП. Машину в неисправном состоянии вернули владельцу. В отношении ранее не судимого парня возбуждено уголовное дело по статье "Угон".-0-
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