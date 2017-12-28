Житель Ляховичей предстанет перед судом за изнасилование дочери

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области передала в суд уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщила БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Марина Петручик.

В конце августа 37-летний нетрезвый житель Ляховичей избил и изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В это время его жена и младшие дети гостили у родственников. Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.166 (изнасилование заведомо несовершеннолетней) и ч.2 ст.167 (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней) УК. Санкции данных статей предусматривают от пяти до 13 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовало управление Следственного комитета по Брестской области. Оно изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности и общественной безопасности.-0-