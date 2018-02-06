Житель Ляховичей приговорен к 13 годам колонии за насилие над дочерью

6 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ляховичского района сегодня приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за насилие над дочерью, сообщили БЕЛТА в Брестском областном суде.

Трагедия произошла 25 августа прошлого года. Будучи пьяным, мужчина с применением физической силы изнасиловал не достигшую 16-летнего возраста дочь. В тот день мать девочки отсутствовала дома. Вместе с младшими детьми она находилась в гостях у родственников.

Суд Ляховичского района признал жителя райцентра виновным в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.166 (изнасилование заведомо несовершеннолетней) и ч.2 ст.167 (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней) УК. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-