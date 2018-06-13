Житель Ляховичского района разбился при ремонте крыши сеновала

13 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Ляховичском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 12 июня в одном из сельских населенных пунктов района. Около шести часов вечера на бетонном полу сеновала был обнаружен труп местного жителя 1954 года рождения. При осмотре места происшествия следователем на теле погибшего были выявлены телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Установлено, что мужчина ремонтировал крышу сеновала на подсобном хозяйстве семьи своей дочери.

Ляховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. С целью установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-